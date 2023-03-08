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25 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 8 марта 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 марта 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 8 марта 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

Систему паспорта семьи мобилизованного могут распространить на всю Россию

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В Новгородской области действует система паспорта семьи мобилизованного. Президент России Владимир Путин одобрил идею распространить эту практику на всю страну. Об этом пишет информационный портал «53 новости».

Уточняется, что в паспорте зафиксированы все потребности семьи военнослужащего. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале отметил, что в регионе уже созданы такие паспорта по каждой семье мобилизованных и добровольцев. Помощь оказывается адресно с учетом потребностей родственников и конкретной жизненной ситуации. Паспорт значительно упрощает работу социальной защиты и позволяет действовать по четко отлаженной схеме.

Супруга мобилизованного из Тульской области рассказала о своей помощи для российских солдат

Жена мобилизованного гражданина РФ из Тульской области Виктория рассказала о своей помощи военнослужащим. Она плетет для них маскировочные сети и отправляет на фронт. Об этом пишет Тульская служба новостей.

Виктория рассказала изданию, что ее муж отправился на Украину для участия в боевых действиях в ноябре. Родственники военных активно поддерживают связь друг с другом: обмениваются новостями в общем чате, собирают общие посылки. Виктория пояснила, что идею плести маскировочные сети ей подал отец одного из мобилизованных, который каждый месяц публиковал список необходимых солдатам вещей.

Женщина выяснила, что в Туле не занимаются плетением маскировочных сетей и решила самостоятельно освоить это ремесло. Теперь каждый месяц она отправляет на фронт сплетенные вместе с родственниками маскировочные сети.

Курганские мобилизованные прибыли домой для отпуска

Мобилизованные из Курганской области вернулись домой на время отпуска. Через несколько дней они вновь отправятся в зону боевых действий, сообщает URA.RU со ссылкой на страницу главы Куртамышского округа Андрея Гвоздева в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня принимал у себя дорогих гостей, из зоны проведения СВО, в отпуск прибыли часть наших мобилизованных парней», — написал он.

Глава округа добавил, что солдаты выразили глубокую благодарность всем жителям округа за гуманитарную помощь и моральную поддержку. Через несколько дней военнослужащие вернутся на фронт, сообщил Гвоздев.

Армия,Андрей Гвоздев,Андрей Никитин,Владимир Путин,
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