Спецоперация на Украине 8 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 марта 2023 года.

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В ВСУ назвали главные цели обороны Артемовска

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Вооруженные силы Украины обороняют Артемовск (украинское название — Бахмут) для снижения боеспособности российских солдат и обескровливания армии РФ. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Klymenko Time.

«Главная задача наших войск в Бахмуте — стачивать боеспособность врага, обескровливать его боевой потенциал», — заявил он.

Череватый добавил, что после этого Киев намерен перейти в наступление.

ВСУ платят огромную цену за удержание позиций в Марьинке

Корреспонденты The New York Times, побывавшие в Донбассе на линии фронта, указали на значительные потери Вооруженных сил Украины. Они платят огромную цену за удержание своих позиций неподалеку от населенного пункта Марьинка. Выводы корреспондентов передает «Военное обозрение».

Как говорится в сообщении, Марьинка в данный момент пуста, все жители покинули поселок, в домах обустроили опорные пункты, а во дворах — траншеи и окопы. Корреспонденты отмечают, что российская сторона без остановки наносит удары тяжелой артиллерией по окопам, а также проводит ночные штурмы. Бои осложняют грязь и слякоть под ногами.

Российские войска посылают в атаку штурмовые отряды численностью 12-15 человек, их прикрывают артиллерия и танки. Они делятся на группы по три человека, вычисляют позиции ВСУ и передают их точные координаты для последующего поражения. В результате украинская сторона несет тяжелые потери.

Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале превысили 11 тысяч человек. Такие результаты озвучил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

Он заявил, что в рамках стратегии США «сломить Россию» западные страны продолжают поставлять Киеву оружие и военную технику, а также расширяют программы обучения украинских солдат. Однако все эти усилия, подчеркнул Шойгу, не приводят к успехам Киева, так как среди личного состава ВСУ зафиксирован значительный рост потерь.