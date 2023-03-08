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50 минут назад

Западные СМИ сообщили о проблемах у США из-за помощи Киеву

Елена Прошина

Соединенные Штаты передали Киеву треть своих запасов зенитных систем Stinger и противотанковых комплексов Javelin. На восполнение резервов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов может потребоваться до шести лет. К такому выводу пришло издание The American Conservative, передает РИА Новости.

Западные СМИ сообщили о проблемах у США из-за помощи Киеву
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, если бы вся помощь США Украине закончилась завтра, Вашингтону потребовалось бы до шести лет для восполнения своих потерь в области вооружения. Это прежде всего касается 155-миллиметровых снарядов. При запланированном росте производства до 20 тысяч снарядов в месяц на восстановление уйдет порядка четырех лет, пишет издание.

«Поэтому США хотят нарастить выпуск больше чем в четыре раза – с 20 тысяч до 90 тысяч в месяц к 2025 году», — отмечается в статье.

The American Conservative подчеркивает, что даже при новых объемах производства США потребуется 11 месяцев для восполнения запасов 155-миллиметровых снарядов. При этом Вашингтону необходимо немедленно прекратить все поставки военной помощи Киеву.

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Издание напоминает, что США отправили на Украину треть своих противотанковых ракетных комплексов Javelin – 8,5 тысячи штук. При этом их месячное производство на заводах компаний Raytheon и Lockheed Martin составляет 400 единиц.

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