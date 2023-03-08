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22 минуты назад

Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Lenta.ru

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку прорыва украинских войск, пишет РИА Новости. Из зенитной установки ЗУ-23 они уничтожили группу до семи человек на краснолиманском направлении.

Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Десантники в Луганской народной республике (ЛНР) уточнили, что работают в составе бронегруппы с танком Т-72. Они добавили, что совместно отработали по цели на расстоянии 850 метров. Командир зенитной батареи с позывным «Звезда» добавил, что во время отхода российских бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли по ним огонь из минометов.

Ранее реактивный дивизион «Корса» начал отрезать части Вооруженных сил Украины в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР) от путей снабжения, чтобы вызвать снарядный голод и нехватку личного состава.

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