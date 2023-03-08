Тайвань развернул ЗРК из-за летательных аппаратов и кораблей Китая

Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе семь летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, размещенном в среду в Twitter.

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"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) в районе Тайваня было обнаружено семь летательных аппаратов и три корабля НОАК", - отмечается в заявлении.

В сводке утверждается, что пересечения так называемой срединной линии Тайваньского пролива или захода в опознавательную зону ПВО Тайваня не было. В то же время военные Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

НОАК регулярно направляет свои самолеты и корабли к Тайваню после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные поездки провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.