Залужный встретился с военным руководством США, Великобритании и Польши

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с военным руководством США , Великобритании и Польши . Об этом он лично сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам Залужного, он рассказал военному руководству США, Великобритании и Польши о ситуации на фронте, в том числе в Артемовске. Также он обсудил с ними поставки вооружений и вопросы усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия Украине. Кроме того на повестке оказалась подготовка украинских военных.