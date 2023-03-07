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21 минуту назад

Залужный встретился с военным руководством США, Великобритании и Польши

Елена Прошина

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с военным руководством США, Великобритании и Польши. Об этом он лично сообщил у себя в Telegram-канале.

Залужный встретился с военным руководством США, Великобритании и Польши
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Залужный уточнил, что во встречи приняли участие главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин и глава генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак.

«Сегодня провел очень важную для Украины встречу. Был рад видеть своих друзей-коллег», — написал он.

По словам Залужного, он рассказал военному руководству США, Великобритании и Польши о ситуации на фронте, в том числе в Артемовске. Также он обсудил с ними поставки вооружений и вопросы усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия Украине. Кроме того на повестке оказалась подготовка украинских военных.

Армия,СВО,Кристофер Каволи,Валерий Залужный,Генштаб,НАТО,
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