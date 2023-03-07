Залужный встретился с военным руководством США, Великобритании и Польши

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с военным руководством США, Великобритании и Польши. Об этом он лично сообщил у себя в Telegram-канале.
Залужный уточнил, что во встречи приняли участие главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин и глава генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак.
«Сегодня провел очень важную для Украины встречу. Был рад видеть своих друзей-коллег», — написал он.
По словам Залужного, он рассказал военному руководству США, Великобритании и Польши о ситуации на фронте, в том числе в Артемовске. Также он обсудил с ними поставки вооружений и вопросы усиления противовоздушной обороны и предоставления дальнобойного оружия Украине. Кроме того на повестке оказалась подготовка украинских военных.