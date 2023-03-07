США захотели установить западные ракеты на украинские истребители

В США рассматривают возможность установления усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» на украинские истребители МиГ , сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне .

По данным издания, американские власти хотят выяснить, возможно ли добиться установления на используемые украинскими военными самолеты ракет средней дальности AIM-120, которые предназначены для западной военной авиации, например для истребителей F-16. При этом подчеркивается, что в вопросе интеграции таких систем имеется ряд сложностей, однако, если их удастся преодолеть, это станет первым случаем, когда США позволят Воздушным силам Украины применять ракеты класса «воздух-воздух».