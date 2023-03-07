В США раскрыли просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, каким образом Украина повлияла на потолок цен на российский дизель. Ее слова приводит РИА Новости .

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Розенберг прокомментировала потолок цен на нефтепродукты из России. Она раскрыла просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель и заявила, что Киев просил Запад внимательно подойти к этим ограничениям.