В США раскрыли просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, каким образом Украина повлияла на потолок цен на российский дизель. Ее слова приводит РИА Новости.
На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Розенберг прокомментировала потолок цен на нефтепродукты из России. Она раскрыла просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель и заявила, что Киев просил Запад внимательно подойти к этим ограничениям.
«Украинцы открыто просили, с учетом атак на их энергетическую инфраструктуру, дизель обеспечивает работу генераторов, а также поступает в танки на фронте... быть внимательными при желании помочь», — отметила представитель американского Минфина.