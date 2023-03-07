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10 минут назад

В США раскрыли просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель

Lenta.ru

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг рассказала, каким образом Украина повлияла на потолок цен на российский дизель. Ее слова приводит РИА Новости.

В США раскрыли просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель
Фото: TwitterTwitter

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне Розенберг прокомментировала потолок цен на нефтепродукты из России. Она раскрыла просьбу Украины насчет потолка цен на российский дизель и заявила, что Киев просил Запад внимательно подойти к этим ограничениям.

«Украинцы открыто просили, с учетом атак на их энергетическую инфраструктуру, дизель обеспечивает работу генераторов, а также поступает в танки на фронте... быть внимательными при желании помочь», — отметила представитель американского Минфина.

Армия,Казначейство США,
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