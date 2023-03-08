В России отреагировали на отказ Киева соблюдать условия обмена пленными

«Возможно, они хотят усилить свои переговорные позиции. Я думаю, что они опасаются падения Артемовска (в 2016 году переименован в Бахмут, однако российская сторона использует старое название — прим. "Ленты.ру") в ближайшие дни. Там явно находятся люди, которые им очень дороги — крупные националисты, иностранцы известные. Поэтому они создают фонд для обмена, как мне кажется, такой вариант тоже может быть», — допустил сенатор.