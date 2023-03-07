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1 час назад

Эффективность российской «Гарпии» оценили

Lenta.ru

Российское противодронное ружье «Гарпия», которое испытали под Донецком, может нарушать связь беспилотного летательного аппарата с оператором. Эффективность ружья оценил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в эфире радио «Комсомольская правда».

Эффективность российской «Гарпии» оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «Гарпия» может быть очень эффективной, поскольку большинство небольших беспилотников, которые несут гранаты и гранатометные выстрелы, летают на высоте 800-1000 метров.

«"Гарпия" на основе достаточно мощного аккумулятора прерывает связь дрона с оператором с помощью импульса. Поэтому он возвращается туда, откуда прилетел. Но почти никогда оператор не ждет его в месте отправки, потому что боится, что его засекут, поэтому дрон вернется в чистое поле», — сказал аналитик.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины также используют противодронные ружья, но Россия применяет беспилотники, которые защищены от них. По словам Дандыкина, последняя модификация дрона-камикадзе «Ланцет» получила защиту от применения подобных средств борьбы.

Ранее стало известно, что «Гарпию» испытали под Донецком. Ружье нарушило связь беспилотника DJI Mavic Pro, который часто используется войсками России и Украины в зоне спецоперации, с пультом оператора.

Армия,Василий Дандыкин,
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