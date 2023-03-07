Эффективность российской «Гарпии» оценили

«"Гарпия" на основе достаточно мощного аккумулятора прерывает связь дрона с оператором с помощью импульса. Поэтому он возвращается туда, откуда прилетел. Но почти никогда оператор не ждет его в месте отправки, потому что боится, что его засекут, поэтому дрон вернется в чистое поле», — сказал аналитик.