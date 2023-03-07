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27 минут назад

Зеленский назвал причину обороны Артемовска

Lenta.ru

После Артемовска (украинское название — Бахмут) российские войска могут двинуться дальше, на Краматорск и Славянск. Так президент Украины Владимир Зеленский объяснил желание Киева удержать город, его слова приводит РИА Новости.

Зеленский объяснил отказ выводить войска из Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск. После Бахмута это будет открытая дорога в другие города на донецком направлении», — сказал Зеленский.

Киев принял решение по Артемовску

Ранее спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что целью обороны города является снижение боеспособности российских частей и их обескровливание.

Армия,Сергей Череватый,Владимир Зеленский,
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