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16 минут назад

Британский полковник Кроуфорд назвал ключевые цели Зеленского

Вечерняя Москваиещё 2

Захват Крыма и выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Керченскому проливу должны стать главными целями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своей статье для Express заявил подполковник Вооруженных сил Великобритании Стюарт Кроуфорд.

Британский полковник назвал ключевые цели Зеленского
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По его словам, возвращение Крыма является стратегически важной целью. Размещение военных на полуострове позволяет контролировать Черное море и Керченский пролив, являющийся входов в Азовское море, отмечает Кроуфорд.

— Мое личное мнение таково, что возвращение Крыма могло бы позволить, по крайней мере, рассмотреть вопрос об урегулировании путем переговоров с Россией, — написал подполковник в статье для Express.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что ради своей безопасности Россия готова отодвинуть угрозу подальше от своих границ. Ракеты, которые были переданы киевскому режиму Штатами, не дадут ВСУ превосходства, а только гарантируют, что Украина развалится на несколько частей по итогу спецоперации.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия западным политикам из-за трудного положения ВСУ на передовой. По его словам, число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек.

Армия,Дуглас Макгрегор,Владимир Зеленский,Пентагон,
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