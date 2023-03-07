Из украинского плена вернули 90 российских военных

После переговоров 7 марта с подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны РФ.

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Самолеты Военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят военнослужащих в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что десятки военнопленных Украины подали документы для получения российских паспортов и вступления в ряды добровольческого батальона, который формируется в ДНР. Украинские военнопленные, находящиеся в колонии в Еленовке еще 24 сентября 2022 года обратились к Народному совету ДНР с просьбой о получении гражданства России.