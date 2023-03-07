Минобороны сообщило об освобождении из плена 90 российских военных

Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву , передает ТАСС.

"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сообщили в военном ведомстве.

Военнослужащих доставят в Москву в подведомственные Минобороны медучреждения для лечения и реабилитации, им окажут психологическую помощь, рассказали в Минобороны.