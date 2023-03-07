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44 минуты назад

Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Киеву зоны 90 российских военнослужащих

Газета.Ruиещё 13

Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву, передает ТАСС.

Минобороны сообщило об освобождении из плена 90 российских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сообщили в военном ведомстве.

Военнослужащих доставят в Москву в подведомственные Минобороны медучреждения для лечения и реабилитации, им окажут психологическую помощь, рассказали в Минобороны.

16 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего.

Армия,СВО,Минобороны России,
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