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1 час назад

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: удар по российскому А-50 нанесли "партизаны"

Газета.Ruиещё 3

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в Twitter, что атаку на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме в Белоруссии под Минском совершили «местные партизаны».

«Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», — написал он.

Лукашенко оскорбил Зеленского после диверсии на аэродроме

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что распорядился провести «жесточайшую зачистку» в республике после атаки на российский военный самолет А-50 под Минском. По его словам, в связи с попыткой диверсии в стране задержаны более 20 человек, «остальные прячутся» за границей. Он отметил, что главной задачей Минска было не допустить проникновения диверсанта в Россию. Лукашенко также считает, что Украина пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт, «однако сделать это не удастся».

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