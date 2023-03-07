7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что распорядился провести «жесточайшую зачистку» в республике после атаки на российский военный самолет А-50 под Минском. По его словам, в связи с попыткой диверсии в стране задержаны более 20 человек, «остальные прячутся» за границей. Он отметил, что главной задачей Минска было не допустить проникновения диверсанта в Россию. Лукашенко также считает, что Украина пытается втянуть Белоруссию в военный конфликт, «однако сделать это не удастся».