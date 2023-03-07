США передали Украине высокоточные бомбы JDAM-ER

Пентагон направил на Украину высокоточные бомбы JDAM-ER, заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер. Он добавил, что украинские военные смогут использовать их в зоне конфликта, пишет портал The Drive.

Генерал пояснил, что эти боеприпасы способны поражать цели на больших расстояниях, имеют повышенную точность.

По его словам, США поставили небольшое количество бомб этого типа. Вместе с тем, уточнил он, эти боеприпасы способны поражать объекты на расстоянии до 72 км.

Даже несколько таких устройств могут доставить существенные неприятности российским войскам, полагает Хекер.

Отмечается, что точная конфигурация полученных ВСУ бомб пока не названа. Кроме того, неизвестно, какие самолеты будут осуществлять бомбометание по целям на линии соприкосновения.