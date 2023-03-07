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45 минут назад

Минобороны России определило порядок поступления россиян в добровольцы

RT на русском

Минобороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.

Минобороны РФ определило порядок отбора россиян в добровольцы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, при отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учётные специальности.

Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца.

7 марта в России утвердили правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий.

Отмечается, что удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.

Выдавать документ будут военные комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства.

Армия,Минобороны России,
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