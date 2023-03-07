Минобороны РФ определило порядок отбора россиян в добровольцы

Минобороны России определило порядок поступления граждан в добровольческие формирования.
Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В частности, при отборе кандидатов в добровольцы военным комиссариатам рекомендуют обращать внимание на россиян, прошедших военную службу и имеющих военно-учётные специальности.
Кандидат должен соответствовать требованиям к здоровью, также в военкомате будут оценивать психологическую пригодность будущего добровольца.
Отмечается, что удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Выдавать документ будут военные комиссариаты российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учёт или по месту жительства.