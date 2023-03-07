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42 минуты назад

Минобороны Польши объяснилось после слов о первых Patriot на Украине

Lenta.ru

Слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о поставках первых ЗРК Patriot на Украину, которое он сделал в интервью испанской газете, было неверно истолковано. Так в ведомстве намекнули на то, что комплексы еще не доставили украинской стороне, пишет РБК.

Минобороны Польши объяснилось после слов о первых Patriot на Украине
Фото: U.S. Army / Eugen WarkentinU.S. Army / Eugen Warkentin

«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — объяснили в Минобороны.

Ранее Блащак рассказывал, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot и первые танки Leopard уже доставили Киеву.

Армия,СВО,Мариуш Блащак,
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