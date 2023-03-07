Минобороны Польши объяснилось после слов о первых Patriot на Украине

Слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о поставках первых ЗРК Patriot на Украину, которое он сделал в интервью испанской газете, было неверно истолковано. Так в ведомстве намекнули на то, что комплексы еще не доставили украинской стороне, пишет РБК.