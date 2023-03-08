В США заявили о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию

Конфликт на Украине вошел в свою финальную стадию, в ходе которой российские войска начнут «разбирать на части» логистические построения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в блоге на YouTube.
«У украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому Зеленский выпрашивает оружие и говорит: "Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит это придется делать вам — сыновьям и дочерям Америки"», — сказал он.
Ранее Риттер спрогнозировал восстание украинских военных против своего руководства, предупреждал Киев о скорой потере новых территорий и предрекал ему полную капитуляцию.