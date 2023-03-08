В Германии анонсировали новую поставку танков Украине

Глава Минобороны (МО) Германии Борис Писториус анонсировал новую поставку танков Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам министра, в марте Киеву отправят 18 немецких и три португальских танка Leopard 2. Боевые машины будут отправлены вместе с бригадами.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что состояние, а также количество обещанных Киеву Leopard 2 оставляет желать лучшего. Так Писториус выразился о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии.