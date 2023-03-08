В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
35 минут назад

В Германии анонсировали новую поставку танков Украине

Lenta.ruиещё 4

Глава Минобороны (МО) Германии Борис Писториус анонсировал новую поставку танков Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии анонсировали новую поставку танков Украине
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам министра, в марте Киеву отправят 18 немецких и три португальских танка Leopard 2. Боевые машины будут отправлены вместе с бригадами.

Ранее глава Минобороны ФРГ заявил, что состояние, а также количество обещанных Киеву Leopard 2 оставляет желать лучшего. Так Писториус выразился о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии.

8 марта министр также сообщил, что Германия готова будет увеличить военную помощь Украине, если Китай начнет поставлять России оружие. Он также допустил, что при таком развитии событий Евросоюз введет против КНР санкции.

Армия,Борис Писториус,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий