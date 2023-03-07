В Польше заявили о прибытии на Украину первых ЗРК Patriot

Министр обороны Польши Мариуш Блащак проинформировал о прибытии на территорию Украины первых ЗРК Patriot. Соответствующее заявление он сделал в беседе с испанской газетой Razon.

Это, как указал он, произошло благодаря усилиям польской и украинской сторон. Министр также отметил, что Польша – основной пункт передачи помощи, а также один из «крупнейших доноров». Блащак напомнил, что государство передало Киеву вооружения на сумму более €2,2 млрд. При этом он уточнил, что в эту сумму не входят расходы на обучение украинских солдат.

Вместе с тем Блащак указал на необходимость принимать решение о передаче боевых самолетов совместно с широким кругом союзников.

В конце прошлого года Вашингтон принял решение о поставке ЗРК Patriot на территорию Украины. В начале текущего года украинские военные начали обучаться работе с ними.