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48 минут назад

В Польше заявили о прибытии на Украину первых ЗРК Patriot

Лера Букина

Министр обороны Польши Мариуш Блащак проинформировал о прибытии на территорию Украины первых ЗРК Patriot. Соответствующее заявление он сделал в беседе с испанской газетой Razon.

Это, как указал он, произошло благодаря усилиям польской и украинской сторон. Министр также отметил, что Польша – основной пункт передачи помощи, а также один из «крупнейших доноров». Блащак напомнил, что государство передало Киеву вооружения на сумму более €2,2 млрд. При этом он уточнил, что в эту сумму не входят расходы на обучение украинских солдат.

Вместе с тем Блащак указал на необходимость принимать решение о передаче боевых самолетов совместно с широким кругом союзников.

В конце прошлого года Вашингтон принял решение о поставке ЗРК Patriot на территорию Украины. В начале текущего года украинские военные начали обучаться работе с ними.

Шольц предупредил Китай о последствиях поставок оружия России

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на расследование портала EURActiv, сообщило, что Киев за два года получил от Болгарии вооружения общей стоимостью более $1 млрд. Отмечалось, что они были поставлены через третьи страны.

Армия,Видео,Мариуш Блащак,
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