Бахмут: последние новости на сегодня

Российские подразделения в ходе спецоперация на Украине постепенно берут под свой контроль Бахмут (Артемовск), на этом направлении идут ожесточенные бои. Последние новости о ситуации в городе, который является одним из ключевых транспортных узлов, публикует «Рамблер».

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий под контроль российских военных полностью перешел город Соледар и сейчас ВС России ведут наступление в Артемовске (украинское название города Бахмут).

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В ДНР заявили о контроле российскими вооруженными силами части Артемовска

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил сегодня о том, что российские силы контролируют порядка половины Артемовска, а украинские военные пытаются бежать из города, пишет ТАСС.

«Наша артиллерия, наша техника и наши войска уже в городе. Они контролируют практически половину Артемовска», - пояснил он в эфире телеканала «Россия-24».

Гагин не исключил, что украинские подкрепления могут попробовать прорваться в город, чтобы усилить свои позиции и попытаться его удержать, однако такая «кровавая авантюра» приведет к сотнями раненых и погибших.

При этом он напомнил, что в Артемовске сейчас находится группировка украинских войск до 10 тысяч человек и они «отчаянно бьются там», пишет РИА Новости.

«Противника недооценивать нельзя. Они вооружены. Они кусаются достаточно серьезно – бои за город идут очень жестокие», - добавил Гагин.

По данным Минобороны России на 6 марта, на Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225-ти украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

Украинское командование приняло решение продолжать бои за Бахмут

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявили о готовности оборонять город Бахмут. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

Такое решение, по данным офиса президента Украины, было принято в ходе проведения ставки верховного главнокомандующего украинской армии, на которой «особенно подробно» обсуждалась ситуация в Бахмуте.

В свою очередь основатель частной военной компании «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин, пояснил в Telegram-канале, что ВСУ создают группировки для блокировки российских военных.

««Вагнер» блокирует Бахмут. Для того чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часове Яре и одну в Константиновке», — сказал он.

«Артемовск является важным узлом обороны»

Освобождение Артемовска продолжается, взятие города под контроль позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины, заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», - пояснил глава российского военного ведомства на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

В свою очередь австрийский полковник Маркус Райснер в интервью порталу RND выразил уверенность, что Бахмут, который ВС России «пытались захватить в течение нескольких месяцев» скоро падет.

«Основная часть украинских солдат уже выведена из города. Отступление началось две недели назад. Сначала Украина отвела тяжелую технику, теперь пытаются отвести и пехоту», – пояснил Рейснер, заметив, что огромные потери при боевых действиях в городе ограничили наступательные возможности украинской армии.

Издание напомнило, что к аналогичному выводу пришли и военные эксперты Института изучения войны (ISW) в Вашингтоне.