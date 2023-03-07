Заявления Шойгу 7 марта 2023 года: главное

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 марта провел селекторное совещание с руководящим составом российской армии. На нем он рассказал о значении Артемовска, потерях ВСУ и женщинах-участницах спецоперации.

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Важность Артемовска

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Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что взятие Артемовска под контроль позволит России вести наступление вглубь обороны ВСУ.

Шойгу подчеркнул, что Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе.

Также министр рассказал, что на донецком и купянском направлениях под контроль ВС РФ перешли Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка, передает ТАСС.

Потери Украины

Шойгу заявил, что в феврале 2023 года потери ВСУ выросли более чем на 40 процентов к январю и составили 11 тысяч человек, сообщает ТАСС.

«Удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», - подчеркнул министр.

Он добавил, что для руководства российской армии сохранение жизни и здоровья военных и мирных жителей является приоритетом.

Женщины и СВО

Глава Минобороны рассказал, что в спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих, сообщает РИА Новости. У каждой третьей из них есть госнаграды.

В преддверии 8 марта Шойгу поблагодарил всех женщин российской армии за добросовестную службу, профессионализм и пожелал им «крепкого здоровья, весеннего настроения и семейного благополучия».

Больше офицеров

Шойгу рассказал, что Минобороны решило увеличить количество офицерских кадров, сообщает РИА Новости. В 2023 году на обучение в российские военные вузы планируют принять около 18 тысяч «мотивированных и подготовленных» слушателей и курсантов.

Шойгу подчеркнул, что особое внимание уделят детям участников СВО, а также воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ.

«Беспринципная информационная война»

Шойгу заявил, что западные страны развязали против России «беспринципную информационную войну», сообщает ТАСС.

«Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны», - сказал министр.