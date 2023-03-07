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6 часов назад

Шойгу: взятие Артемовска под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ

Газета.Ruиещё 7

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что бои за Артемовск (украинское название - Бахмут) продолжаются. Он отметил, что взятие города позволит вести наступление вглубь обороны украинских войск. Об этом Шойгу сказал в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ, передает РИА Новости.

Шойгу: взятие Артемовска под контроль позволит вести наступление вглубь обороны ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны Вооруженных сил Украины", - указал министр обороны.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что российские силы контролируют почти половину Артемовска.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,Ян Гагин,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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