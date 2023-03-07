Шойгу озвучил потери ВСУ в феврале

Потери вооружённых сил Украины растут, в феврале они превысили 11 тысяч. Это на 40% превышает потери Киева за январь, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Как сообщил министр во время селекторного совещания с руководством ВС России, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя.

«Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в этой связи удивляет «безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам», его слова приводит РИА Новости.