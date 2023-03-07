Генерал США: ВВС Украины уже используют высокоточные авиабомбы

Командующий американскими Военно-воздушными силами в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Вооруженные силы Украины уже применяют высокоточные авиабомбы. Об этом сообщает украинское издание «Первый национальный».

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Отмечается, что украинские ВВС получили возможность использовать высокоточные авиабомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range или JDAM-ER против российских войск на расстоянии до 45 миль (72 км).

По словам Хекера, общее количество JDAM-ER, которое сейчас находится на Украине, ограничено, их хватит для нанесения нескольких ударов.

Стандартные комплекты JDAM предназначены для совместного использования с различными типами неуправляемых бомб серии Mk 80 и другими боеприпасами, в таком виде они превращаются в высокоточное оружие. Обычная бомба JDAM может, в зависимости от высоты, с которой она выпущена, поражать цели на расстоянии до 24 км. А вот добавление к JDAM-ER комплекта крыльев увеличивает дальность полета примерно до 72 км.