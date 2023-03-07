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59 минут назад

Марочко рассказал об усилении позиций ВСУ в Артемовске

Елена Прошина

Для предотвращения полного окружения Артемовска командование ВСУ приняло решение об усилении группировки войск, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что для усиления своих позиций, «более-менее боеспособные подразделения» были переброшены в западную часть города, а также в район дорог для снабжения. При этом он подчеркнул, что украинские войска усилили работу артиллерии. Сейчас ВСУ ведут огонь по позициям ВС РФ из города Часов Яр.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что что все пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся под контролем российских войск. Однако украинская сторона создает другие дороги для прохода через поля. Пригожин также добавил, что военные ВСУ настроены биться за город до конца. Для блокировки ВС РФ они создали четыре группировки.

Киев принял решение по Артемовску

Ранее ISW в своем докладе подчеркнул, что российские военные обеспечили себе достаточное преимущество в Артемовске, чтобы обойти определенные районы города.

Издание Bild пишет, что в случае окружения города, в плен могут попасть тысячи украинских военных. Такой сценарий возможен, если ВСУ и дальше будут продолжать оборону города. В результате Артемовск будет взят в кольцо, а позднее полностью перейдет под контроль России.

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