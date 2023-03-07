Для предотвращения полного окружения Артемовска командование ВСУ приняло решение об усилении группировки войск, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что для усиления своих позиций, «более-менее боеспособные подразделения» были переброшены в западную часть города, а также в район дорог для снабжения. При этом он подчеркнул, что украинские войска усилили работу артиллерии. Сейчас ВСУ ведут огонь по позициям ВС РФ из города Часов Яр.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что что все пути снабжения ВСУ в Артемовске находятся под контролем российских войск. Однако украинская сторона создает другие дороги для прохода через поля. Пригожин также добавил, что военные ВСУ настроены биться за город до конца. Для блокировки ВС РФ они создали четыре группировки.

Ранее ISW в своем докладе подчеркнул, что российские военные обеспечили себе достаточное преимущество в Артемовске, чтобы обойти определенные районы города.