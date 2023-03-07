Рост военных расходов Китая объяснили

Китай наращивает военные расходы, чтобы вытеснить США из своих территориальных вод и проецировать силу за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так рост военных расходов в статье для The Wall Street Journal (WSJ) объяснил историк Уолтер Рассел Мид.

Отмечается, что несмотря на более низкий, чем ожидалось, целевой показатель экономического роста, власти КНР приняли решение увеличить оборонный бюджет на 7,2 процента. Таким образом военный бюджет Китая в 2023 году достигнет 224 миллиардов долларов. «Аналитики подсчитали, основываясь на данных из открытых источников, что Китай потратил около 1,7 процента своей экономики на оборону в 2021 году», — указывает обозреватель.

По его мнению, несмотря на существенную разницу в расходах на оборону Пекина и Вашингтона, китайское правительство «может присвоить частные инновации для военных целей, что дает ему преимущество во всем, от искусственного интеллекта до спутников». Мид обращает внимание, что Китай использует географические преимущества Тихоокеанского региона, чтобы «превратить любой бой в жесткую выездную игру для американских военных».

Обозреватель отмечает, что Пекин также продолжает накапливать ядерное вооружение. «По оценкам Министерства обороны на 2022 год, Китай накопил 400 боеголовок, что вдвое больше, чем в 2020 году», — отмечает автор.

Отношения Китая и США обострились из-за конкуренции в АТР и нарастании противоречий между Тайванем и Китаем. Пекин рассматривает остров как отколовшуюся провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости силой.

Южно-Китайское море является морским путем для транспортировки нефтяных ресурсов и является важным маршрутом для развертывания вооруженных сил США и их союзников в Индийском океане и на Ближнем Востоке. КНР заявляет, что значительная часть международных вод в АТР принадлежит республике. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.