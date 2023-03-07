В зоне СВО успешно применили противодронное ружье "Гарпия"

Российские военные успешно применили противодронное ружье «Гарпия» под Донецком против коптера DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Телеграм-канал «РИА Новости» Телеграм-канал «РИА Новости»

Противодронное ружье «Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия оружия — от 500 метров до 2 километров.

Отмечается, что из-за воздействия «Гарпии» на беспилотник, «домашняя точка» — место взлета и посадки — может сместиться, и коптер может улететь на посадку в неизвестном оператору направлении.

По данным корреспондента агентства, в ходе тестирования все основные параметры противодронного ружья были подтверждены.

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