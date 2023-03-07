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10 минут назад

Бахмуту предсказали судьбу Мариуполя

Ura.Ru

Если украинская армия продолжит держать оборону Бахмута (Артемовска), город будет ждать судьба Мариуполя. Тогда город был взят в «кольцо», а в плен российской армии попало около двух тысяч украинских бойцов.

СМИ предсказали Бахмуту судьбу Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

«Они опасаются наихудшего сценария — замыкания российского кольца осады вокруг Бахмута. В этом случае в плен попадут сотни, а может быть, и тысячи украинских солдат. Ужасный сценарий, который Украина уже с трудом переварила в случае с Мариуполем. Тогда в плен к русским попало почти 2000 украинских бойцов», — рассказал журналист немецкого издания Bild Джулиан Репке.

Солдаты ВСУ держат оборону Бахмута с сентября 2022 года и почти истощены. Город окружен российскими военными на 80%, остался последний пятикилометровый коридор, по которому ВСУ получает снабжение. В украинских властях многие выступают за сдачу Бахмута: он не имеет стратегического значения и не стоит таких потерь со стороны Украины.

«Проблема в том, что [президент Украины Владимир] Зеленский может совершить здесь главную военную ошибку», — считает Репке.

Кроме того, задействованные при обороне Бахмута силы можно было использовать на других участках боевых действий. По информации Bild, Украина отложила контрнаступление на Мелитополь, чтобы сконцентрировать усилия для обороны Бахмута. Зеленский настаивает на продолжении боев за город, потому что победа ВС РФ станет значимым мотивационным толчком и морально укрепит боевой дух российских солдат.

Зеленский вступил в конфликт с главкомом ВСУ Валерием Залужным из-за Бахмута. Залужный считает, что город необходимо сдать, передает RT. В США считают, что взятие города ознаменует переход под контроль России территории всего Донбасса, сообщает телеканал 360.

Стало известно о новой просьбе ВСУ к США

Армия,Валерий Залужный,Телеканал "360° Подмосковье",
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