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42 минуты назад

В Германии назвали условие увеличения военной помощи Украине

Lenta.ruиещё 3

Германия увеличит объемы военной помощи Украине в случае, если Китай начнет поставлять России оружие. Такое условие назвал глава Минобороны (МО) ФРГ Борис Писториус заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

ФРГ увеличит помощь Украине в случае поставок КНР оружия России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Министру задали вопрос, какой будет реакция ФРГ в подобной ситуации.

«Это означает, прежде всего, что мы и дальше должны поддерживать Украину… только еще больше. Потому что нужно делать все возможное, и мы так и поступаем», — ответил он.

Писториус отметил, что с точки зрения геополитики подобное развитие событий было бы удручающим. Он также допустил, что в случае поставок оружия России Евросоюз может ввести против КНР санкции.

7 марта глава МИД Китая Цинь Ган заверил, что страна не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. При этом ранее в Белом доме выразили надежду, что Пекин окажет Украине помощь в плане «самообороны».

Армия,Санкции,Борис Писториус,ЕС,
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