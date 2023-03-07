Спецоперация на Украине 7 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 марта 2023 года.

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Минобороны намерено расширить социальную защищенность участников СВО

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За семьями участников специальной военной операции России могут сохранять служебное жилье, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на проект закона Министерства обороны РФ.

Его внес глава военного ведомства Сергей Шойгу. Документ одобрен. Теперь права российских военнослужащих по контракту за рубежом и в отдельных регионах РФ на жилье будут расширены. Как ожидается, участникам спецоперации и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы. Они также смогут получать компенсацию за аренду жилой площади.

Мера затронет и сотрудников внутренних дел. Военнослужащие и полицейские получат выплату за аренду жилья в случае, если им не предоставят служебную квартиру. Сумма не будет зависеть от воинского звания и места прохождения службы.

Боец ВСУ заявил об отступлении от Артемовска «маленькими группами»

Украинские войска отступают от Артемовска маленькими группами, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse.

Как заявил украинский военный, Артемовск падет, а украинские Вооруженные силы почти окружены. По словам солдата, единственный путь из города лежит через разбитые дороги по пути к Часову Яру. Если танки там застрянут, то станут мишенью для артиллерийского огня со стороны российских войск.

Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что находящиеся вблизи Артемовска населенные пункты могут принять на себя весь удар, если военные Украины оставят этот населенный пункт.

В США указали на ошибку политики Байдена, выявленную спецоперацией

Проводимая специальная военная операция выявила ошибки энергетической политики Соединенных Штатов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление американского сенатора Дэна Салливана.

Он считает такую политику президента Джо Байдена в этом направлении безрассудной. Парламентарий указал, что энергетическая политика Вашингтона слишком сфокусирована на прекращении производства энергии, что является стратегической ошибкой. Салливан подчеркнул, что в результате таких действий Белого дома стало сложнее привлекать инвесторов вкладываться в энергетику США.