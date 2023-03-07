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46 минут назад

Украинский командир заговорил о последствиях отступления из Артемовска

Елена Прошина

Населенные пункты, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР, могут принять на себя весь удар, если украинские Вооруженные силы оставят этот населенный пункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского.

Украинский командир заговорил о последствиях отступления из Артемовска
Фото: ТАССТАСС

По его словам, если войска Украины отпустят Артемовск, несмотря на жертвы, которые понесла Украина, то «этот ад, который сейчас там происходит», будет перенесен в другие города. Командир перечислил Часов Яр, Краматорск и другие. По его словам, не факт, что российские войска остановятся, если будет сдан вышеупомянутый населенный пункт.

Ранее главнокомандующий армией Валерий Залужный высказался за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских войск в Артемовске. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев при защите Соледара и Артемовска потерял десятки тысяч человек, потому не способен на контрнаступление.

Член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что ситуация в Артемовске критическая.

В районе этого города в последние месяцы были разгромлены наиболее подготовленные украинские подразделения, писала Wall Street Journal.

Российские военные продавили оборону ВСУ южнее Марьинки

Армия,Денис Ярославский,Ян Гагин,Валерий Залужный,Сергей Рахманин,
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