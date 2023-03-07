Украинский командир заговорил о последствиях отступления из Артемовска

Населенные пункты, находящиеся вблизи Артемовска в ДНР, могут принять на себя весь удар, если украинские Вооруженные силы оставят этот населенный пункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командира подразделения ВСУ Дениса Ярославского.
По его словам, если войска Украины отпустят Артемовск, несмотря на жертвы, которые понесла Украина, то «этот ад, который сейчас там происходит», будет перенесен в другие города. Командир перечислил Часов Яр, Краматорск и другие. По его словам, не факт, что российские войска остановятся, если будет сдан вышеупомянутый населенный пункт.
Ранее главнокомандующий армией Валерий Залужный высказался за продолжение обороны и дальнейшее усиление украинских войск в Артемовске. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев при защите Соледара и Артемовска потерял десятки тысяч человек, потому не способен на контрнаступление.
Член комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что ситуация в Артемовске критическая.
В районе этого города в последние месяцы были разгромлены наиболее подготовленные украинские подразделения, писала Wall Street Journal.