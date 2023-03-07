Российские военные продавили оборону ВСУ южнее Марьинки

Российские бронегруппы и штурмовая пехота продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее райцентра Марьинки и ведут штурм населенного пункта Победа в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Фото: ТАСС ТАСС

Сообщается, что российские военные ворвались на окраины поселка и взяли штурмом первые здания. В случае падения Победы оборона украинской армии южнее Марьинки начнет «сыпаться».

В самой Марьинке российские войска с боями продвигаются вперед, продвинувшись по улице Каштановой и ведя позиционные бои в других районах.