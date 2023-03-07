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50 минут назад

Стало известно о новой просьбе ВСУ к США

Елена Прошина

Украинские власти попросили Вашингтон увеличить военную помощь, передав запрещенные почти во всех странах мира кассетные боеприпасы, сообщает Reuters со ссылкой на представителей американского правительства.

Стало известно о новой просьбе ВСУ к США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киев рассчитывает их сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов на российские войска. Запрашиваемые кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах. Несмотря на свои небольшие размеры, бомбы при взрыве разлетаются на значительные расстояния и способны нанести урон большому количеству человек.

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Как подчеркнули представители правительства США, Украина призвала членов Конгресса оказать давление на администрацию президента Джо Байдена с целью отправки такого оружия.

Ранее глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что данное требование украинских властей является ошибкой. Так он отреагировал на требования Киева о поставках кассетных и фосфорных боеприпасов. По словам парламентария, Киев «хочет всего». Хофрайтер считает, что такое требование возникло из-за отчаяния, так как обещания некоторых стран не выполняются в полной мере.

Армия,Джозеф Байден,Бундестаг,
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