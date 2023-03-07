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1 час назад

"Летающий тепловизор" БПЛА400Т модернизируют

Российская Газетаиещё 1

В России модернизируют первый дрон-квадрокоптер с отечественным тепловизором БПЛА400Т, который используется в зоне специальной военной операции. Увеличат также и дальность его полета.

"Летающий тепловизор" БПЛА400Т модернизируют
Фото: Конструкторское бюро "АСТРОН" / astrohn.ruКонструкторское бюро "АСТРОН" / astrohn.ru

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Оптико-механического конструкторского бюро "Астрон" Владимир Попов. Он отметил, что мини-дроны предназначены для разведки и корректировки артиллерийского огня. Их главная задача - выявление объектов, имеющих тепловую сигнатуру, отличную от фоновой. Это транспортные средства и люди. Беспилотники оснащены только отечественной тепловизионной камерой и российским программным обеспечением.

Поэтому постоянно наращивается как их число, так и качество. Повышаются такие характеристики как помехозащищенность каналов связи, уменьшение размеров, увеличение дальности полета. "Но все-таки самое главное сейчас - это количество", - заявил гендиректор.

Владимир Попов добавил, что особенность аппаратов – возможность нести многоканальные оптико-электронные станции и передавать картинку оператору в режиме реального времени. Беспилотники интегрированы в единую систему управления тактического звена. И это ускоряет выдачу данных штабам и огневым средствам. Опыт спецоперации показал, что дроны очень востребованы особенно ночью и при плохой видимости.

Дрон БПЛА400Т способен обнаруживать живую силу на расстоянии до 400 метров и технику противника на расстоянии до 800 метров. Продолжительность полета - 45 минут, высота - до трех километров. Радиус действия - более пяти километров.

Армия,Владимир Попов,
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