Военный аналитик оценил отечественный аналог HIMARS

«И этот боеприпас, несомненно, повысит боеспособность наших подразделений. Но тут надо учитывать, что [аналог] HIMARS и наш снаряд, это не панацея. И нам надо закупать в войска целый комплекс вооружений, при слаженной работе которых и начнут появляться ощутимые результаты», — сказал аналитик.