Уоллес сравнил армию Британии с дорогим вином

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13 минут назад

Британский министр обороны посетовал на устаревшее вооружение у армии королевства

ТАССиещё 2

Вооружение и боевая техника у британской армии нуждаются в модернизации на фоне более современных типов оружия у других видов вооруженных сил королевства. Об этом в понедельник заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая на конференции онлайн-издания Conservative Home.

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Фото: ТАССТАСС

По его мнению, в настоящее время британские сухопутные войска напоминают дорогое вино, "которое испортилось примерно 15 лет назад". Уоллес добавил, что "вовлечен в переговоры" об увеличении военного бюджета страны в ближайшие годы и повышении численного состава армии, который сейчас составляет 72,5 тыс. человек.

"Боевая техника остро нуждается в замене", - подчеркнул он.

Ранее британские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Уоллес в связи с конфликтом на Украине и высокой инфляцией выступает за увеличение военного бюджета королевства на 20% в ближайшие два года. В настоящее время британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($58,4 млрд) в год.

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При этом, согласно источникам, Минфин королевства отказывается повышать финансирование Минобороны ввиду наличия у правительства других приоритетов, в том числе в сфере здравоохранения, и нежелания раздувать бюджет. По информации газеты Daily Mail, премьер-министр Риши Сунак готовится объявить об увеличении оборонного бюджета королевства лишь на £5 млрд ($6 млрд).

Армия,Риши Сунак,Бен Уоллес,
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