Бронемашины Stryker поступят в ВСУ без секретного оборудования

С поставляемых украинским вооруженным формированиям бронемашин Stryker, по некоторым данным, демонтировали секретное оборудование. В частности, речь идет об элементах автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

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Известно, что украинские боевики часто бросают в исправном состоянии имеющуюся у них бронетехнику, поэтому заокеанские спонсоры всерьез опасаются передавать им свои самые передовые технологии.

Первую информацию о погрузке партии таких БТР на морское судно обнародовали в начале февраля. Всего в ВСУ должны были поступить 90 колесных средств доставки пехоты, часть из которых с катковыми минными тралами.

Около месяца понадобилось, чтобы совершить морской переход, и в конце минувшей недели появились видеокадры выгрузки таких бронетранспортеров (8х8) в Германии. Как ожидается, они будут передислоцированы на один из находящихся за пределами Украины полигонов, где их изучат экипажи.

Stryker бригады начали формировать более двадцати лет назад. Боевая масса - 19 000 кг. Экипаж - водитель и командир. Десант - 9 человек. Мощность дизельного двигателя - 350 л.с. Максимальная скорость - 97 км/ч. Запас хода - 531 км.

Вооружение: пулеметы 7,62-мм M240, 12,7-мм Browning M2 или 40-мм автоматические гранатометы Mark 19.