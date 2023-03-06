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1 час назад

Минобороны России заявило об обстреле военными Азербайджана машины в Карабахе

Lenta.ruиещё 4

Военные Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Нагорного Карабаха. Об обстоятельствах перестрелки 5 марта сообщает Минобороны России, передает «Интерфакс».

Российские миротворцы пресекли боестолкновение в Карабахе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента погибли три человека, а также был ранен сотрудник, который находился в автомобиле.

«С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен», — сообщили в Минобороны.

Ведомство отметило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение. Кроме того, по этому факту командованием миротворческого контингента России совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

Ранее сообщалось, что 5 марта подразделения армии Азербайджана попытались остановить для досмотра машины, осуществлявшие незаконные поставки военных грузов. В азербайджанском Минобороны заявили, что с противоположной стороны был открыт огонь. Власти Армении сочли этот инцидент терроризмом.

Армия,Минобороны России,
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