Российские миротворцы пресекли боестолкновение в Карабахе

Военные Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Нагорного Карабаха. Об обстоятельствах перестрелки 5 марта сообщает Минобороны России, передает «Интерфакс».

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«В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента погибли три человека, а также был ранен сотрудник, который находился в автомобиле.

«С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен», — сообщили в Минобороны.

Ведомство отметило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение. Кроме того, по этому факту командованием миротворческого контингента России совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.