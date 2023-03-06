Российские миротворцы пресекли боестолкновение в Карабахе

Военные Азербайджана обстреляли машину правоохранителей Нагорного Карабаха. Об обстоятельствах перестрелки 5 марта сообщает Минобороны России, передает «Интерфакс».
«В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в результате инцидента погибли три человека, а также был ранен сотрудник, который находился в автомобиле.
«С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен», — сообщили в Минобороны.
Ведомство отметило, что российские миротворцы прекратили боестолкновение. Кроме того, по этому факту командованием миротворческого контингента России совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.
Ранее сообщалось, что 5 марта подразделения армии Азербайджана попытались остановить для досмотра машины, осуществлявшие незаконные поставки военных грузов. В азербайджанском Минобороны заявили, что с противоположной стороны был открыт огонь. Власти Армении сочли этот инцидент терроризмом.