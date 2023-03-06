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1 час назад

Россия отказалась раскрывать ОБСЕ данные о вооруженных силах

Илья Родин

Россия отказалась предоставить ОБСЕ информацию о своих вооруженных силах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Arms Control Association.

Россия отказалась раскрывать ОБСЕ данные о вооруженных силах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2011 году 57 стран, входящих в организацию, подписали соглашение об обмене данными о вооруженных силах. Предполагалось, что информация о составе армий, оборонном планировании, расходах на оборону будет предоставляться ежегодно.

Кроме того, подписанный в Вене документ предусматривал систему разнообразных уведомлений, проверок и инспекций.

Уточняется, что «70-страничный документ политически обязателен и не требует ратификации».

По данным РБК, Москва впервые сообщила о своем решении 16 января 2023 года. В направленном в ОБСЕ письме указывалось, что на фоне действий Чехии и Украины, которые не представили положенные сведения, Россия исключает отправку данных о своих вооруженных силах.

В письме также говорилось, что ключевым принципом дипломатии является «принцип взаимности».

Кроме того, Россия обвинила в несоблюдении ряда положений США, Францию, Великобританию, ФРГ и другие государства.

Джабаров заявил, что Россия не покинет ОБСЕ

Уточняется, что Соединенные Штаты, Латвия, Украина также высказывают Москве претензии в рамках несоблюдения пунктов Венского документа.

Армия,ОБСЕ,
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