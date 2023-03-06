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1 час назад

ВСУ перебросили «Пантеры» в Артемовск

Lenta.ru

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало переброску бронемашин «Пантера» (Panthera T6 — прим. Ленты.ру), произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах, в Артемовск (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Эта техника стоит на вооружении у 47-й и 88-й бригад ВСУ.

«Судя по всему, враг перебрасывает свои стратегические резервы к Бахмуту», — заключается в публикации.

Ранее стало известно, что Киев продолжит оборону Артемовска. Такое решение приняли в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего ВСУ.

Киев принял решение по Артемовску

Как утверждается, президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александру Сырскому о том, стоит ли продолжать оборону Артемовска.

Армия,Видео,Александр Сырский,Валерий Залужный,Владимир Зеленский,
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