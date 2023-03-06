Киев принял решение по Артемовску

Президент Украины Владимир Зеленский и командование украинской армии в ходе заседания выступили за продолжение обороны Артемовска. Об этом пишет РБК.

Так, уточняется, что президент поинтересовался у военного командования, в частности, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по поводу дальнейших действий по Артемовску. На это военные дали ответ, что необходимо оборонять город дальше, а в последствии усиливать позиции.

Ранее издание Bild написало, что ситуация в Артемовске вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. Как отмечается, военное командование, а также сами солдаты ВСУ еще несколько недель назад предлагали сдать город, так как опасались, что военнослужащие попадут в окружение.