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48 минут назад

Киев принял решение по Артемовску

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский и командование украинской армии в ходе заседания выступили за продолжение обороны Артемовска. Об этом пишет РБК.

Так, уточняется, что президент поинтересовался у военного командования, в частности, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по поводу дальнейших действий по Артемовску. На это военные дали ответ, что необходимо оборонять город дальше, а в последствии усиливать позиции.

Ранее издание Bild написало, что ситуация в Артемовске вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. Как отмечается, военное командование, а также сами солдаты ВСУ еще несколько недель назад предлагали сдать город, так как опасались, что военнослужащие попадут в окружение.

Попытки ВСУ покинуть окруженный Артемовск попали на видео

Испанская газета El País пишет, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Артемовске, несмотря на размещение в городе нескольких лучших военных бригад. Недавно в город в качестве подкрепления приехало несколько бригад ВСУ.

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