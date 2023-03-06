В Иране сообщили о разработке нового БПЛА на базе самолета

Иран разрабатывает новый беспилотник (БПЛА) в основе которого будет заложен истребитель «Гахер-313». Об этом сообщил иранский министр обороны Мохаммад Реза Аштияни, слова которого приводит агентство Тасним.

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Он отметил, что на сегодняшний день ожидается завершение создания опытного образца, после чего начнут проводить его испытания.