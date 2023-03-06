В Иране сообщили о разработке нового БПЛА на базе самолета

Иран разрабатывает новый беспилотник (БПЛА) в основе которого будет заложен истребитель «Гахер-313». Об этом сообщил иранский министр обороны Мохаммад Реза Аштияни, слова которого приводит агентство Тасним.
Он отметил, что на сегодняшний день ожидается завершение создания опытного образца, после чего начнут проводить его испытания.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе условились продолжить контакты, сообщает НСН.