Резников допустил отмену срочной службы на Украине

«Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения (…) Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает», - подчеркнул министр.

При этом Резников считает, что каждый совершеннолетний украинец должен проходить раз в год специальные месячные курсы подготовки, а также нужно возобновить работу военных кафедр в вузах, пишет ТАСС.

«Хочешь быть пулеметчиком - развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай», - заявил он, выразив уверенность, что украинцам необходимо ходить в тир, чтобы уметь «ловко пользоваться огнестрельным оружием».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, ужесточающий ответственность за невыполнение боевых приказов и побег с поля боя в условиях военного положения. Теперь не выполнившим приказ военнослужащим может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, за дезертирство предусмотрено тюремное заключение на срок от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет. При этом самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.