В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
51 минуту назад

Military Watch: ВСУ не смогут эффективно использовать танк Challenger 2 из-за недостатков

RT на русском

Украинские военные не смогут эффективно использовать британские танки Challenger 2 из-за многочисленных недостатков.

Об этом пишет издание Military Watch.

В материале говорится, что одна из проблем танка в том, что он, в отличие от современных западных и российских аналогов, всё ещё использует нарезное орудие, что существенно снижает мощность и точность боеприпасов.

В Британии заявили о страхе захвата военными РФ танков Challenger

Также отмечается, что, несмотря на хорошо бронированную башню, корпус Challenger 2 представляет собой простую стальную броню без композитов или динамической защиты, что неудачно сочетается с «отсутствием вышибных панелей или взрывостойких люков для боеприпасов».

4 марта украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия поставит Украине в два раза больше танков Challenger 2, чем было обещано ранее.

Он добавил, что Киев ищет варианты поставок самолётов и направил запросы о вооружении всем странам НАТО.

Армия,Видео,СВО,Вадим Пристайко,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий