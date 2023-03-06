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1 час назад

Авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8

ТАССиещё 3

Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою сбила самолет Су-27, а также вертолет Ми-8 ВСУ, средства ПВО России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он в понедельник на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Также, по его словам, средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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