Авиация ВКС РФ сбила украинский самолет Су-27 и вертолет Ми-8

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Трудооленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", - сказал он в понедельник на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.