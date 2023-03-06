Минобороны сообщило о поражении ЗРК "Бук-М1" и РЛС ЗРК С-300

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поразили украинские ЗРК "Бук-М1", РЛС ЗРК С-300 и РЛС AN/TPQ-37 американского производства. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"В районе населенного пункта Троицкое Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал он.

По его словам, "оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах".