Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29

Кроме того, за сутки средствами ПВО перехвачены 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожены девять беспилотников противника в Берестовом Харьковской области, Кармазиновке Луганской народной республики, Благодатном, Новоандреевке, Кирилловке и Верхнеторецком ДНР, Чубаревке и Магедове Запорожской области, а также в районе Лесного Сумской области.