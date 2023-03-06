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1 час назад

Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29

Lenta.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Красноармейска Донецкой народной республики (ДНР) истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, за сутки средствами ПВО перехвачены 15 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» и уничтожены девять беспилотников противника в Берестовом Харьковской области, Кармазиновке Луганской народной республики, Благодатном, Новоандреевке, Кирилловке и Верхнеторецком ДНР, Чубаревке и Магедове Запорожской области, а также в районе Лесного Сумской области.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,
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