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59 минут назад

Зеленский изменил состав ставки главнокомандующего

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого замминистра обороны Александра Павлюка. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Зеленский расширил состав ставки главнокомандующего
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Павлюк был назначен замглавы Минобороны 14 февраля. Ранее он руководил группировкой Сил и средств обороны Киева.

До этого министр обороны страны Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в министерстве. Он заявил, что новых заместителей решили назначить «для повышения эффективности работы».

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Увольнения в украинском Минобороны начались на фоне публикации расследования о том, что министерство закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже они были арестованы.

Армия,В мире,Александр Павлюк,Вячеслав Шаповалов,Алексей Резников,Владимир Зеленский,
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