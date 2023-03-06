Зеленский расширил состав ставки главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого замминистра обороны Александра Павлюка. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
Павлюк был назначен замглавы Минобороны 14 февраля. Ранее он руководил группировкой Сил и средств обороны Киева.
До этого министр обороны страны Алексей Резников анонсировал кадровые изменения в министерстве. Он заявил, что новых заместителей решили назначить «для повышения эффективности работы».
Увольнения в украинском Минобороны начались на фоне публикации расследования о том, что министерство закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. Из-за этого были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже они были арестованы.